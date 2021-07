HBO『ウエストワールド』シーズン4、コロナ陽性者で撮影が中断

米HBOの人気SF西部劇『ウエストワールド』は、製作メンバーから新型コロナウイルス(COVID-19)の陽性者が確認されたことを受け、シーズン4の製作を一時中断することを発表した。米Deadlineが報じた。

新型コロナウイルスによるパンデミックでは多くのTVシリーズが製作の中断を余儀なくされ、その中には米FX『アメリカン・ホラー・ストーリー』のシーズン10や、米HBO『ゲーム・オブ・スローンズ』のスピンオフ『House of the Dragon(原題)』、Netflix『ブリジャートン家』シーズン2なども含まれる。

は、今夏初めにシーズン4の製作をスタート。新シーズンには、エヴァン・レイチェル・ウッド(ドロレス・アバーナシー役)、ジェフリー・ライト(バーナード・ロウ役)、タンディ・ニュートン(メーブ・ミレイ役)、アーロン・ポール(ケイレブ・ニコルス役)、ジミ・シンプソン(ウィリアム役)、カーチャ・ヘルダース(エミリー・グレイス役)、エド・ハリス(黒服の男役)、テッサ・トンプソン(シャーロット・ヘイル役)、ルーク・ヘムズワース(アシュリー・スタッブス役)、サイモン・クォーターマン(リー・サイズモア役)、ロドリゴ・サントロ(ヘクター役)らがカムバックする。

また、新キャストとして、米FOXのクライムスリラーににダニ・パウエル役で出演したオーロラ・ペリノーが加わることも先日明らかになった。『プロディガル・サン』は5月に最終話が放送されたシーズン2をもって幕を閉じた。(海外ドラマNAVI)

