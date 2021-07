AXN「熱中！夢中！マイアミ＆ハワイ」始動！『マイアミ・バイス』をはじめとする夏を感じる人気ドラマの放送が決定

数多くの話題作を放送するAXNでは、家にいながらリゾートさながらの夏を感じられる特別企画「熱中!夢中!マイアミ&ハワイ」を開始! 80年代の大ヒット刑事ドラマ『マイアミ・バイス』をはじめ、マイアミとハワイが舞台の人気作品の放送が 7月19日(月)より、一斉スタートとなる。

映画『ヒート』や『コラテラル』のマイケル・マンが製作総指揮を務め、80年代に一世を風靡したスタイリッシュな刑事ドラマ『マイアミ・バイス』。ドン・ジョンソン(『ウォッチメン』)が演じる、ヴェルサーチのスーツに無精ひげがトレードマークのソニー・クロケット刑事と、アルマーニのスーツをまとうリカルド・タブス(フィリップ・マイケル・トーマス『刑事ナッシュ・ブリッジス』)刑事の潜入捜査官コンビが、フェラーリやパワーボートを派手に乗り回しながら数々の事件に挑む姿を描く。

さらに、マイアミが舞台の作品と言えばのシーズン8から10の放送も開始する。

特別企画「熱中!夢中!マイアミ&ハワイ」

7月19日(月)一斉スタート!

■『CSI:マイアミ』シーズン1〜10

12:00スタート

■『私立探偵マグナム』シーズン1〜2

15:40スタート

■『マイアミ・バイス』シーズン1〜3

17:00スタート

■『HAWAII FIVE-0』シーズン8〜10

19:00スタート

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『マイアミ・バイス』© 1984 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved./『HAWAII FIVE-0』©2020 CBS Studios Inc./『私立探偵マグナム』©2019 CBS Studios Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved./『CSI:マイアミ』©2016 CBS Studios Inc. ©2016 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.