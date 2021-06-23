【米ケーブル編】更新か打ち切りか...人気ドラマシリーズの行方をチェック！

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昨年からの新型コロナウイルス（COVID-19）の影響を受けているTV業界。次のシーズンへと更新されたのか、それとも打ち切りなのか...。注目ドラマをメインにアメリカのケーブル局が製作する作品の更新状況をお伝えしよう。【米ケーブル編】

（最終更新日：6月23日）

AMC

■更新決定
・シーズン3へ？

Freeform

■更新決定
・シーズン5で終了
■検討中
・『Everything's Gonna Be Okay』シーズン3へ？
・『Motherland: Fort Salem』シーズン3へ？

FX・FXX

■更新決定
・シーズン5へ？

SHOWTIME

■更新決定
・シーズン3へ？

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Shudder

■更新決定
・シーズン3へ

Starz

■更新決定
・シーズン4へ？

Syfy

■更新決定
・『Resident Alien』シーズン2へ
■打ち切り決定
・シーズン4で終了

TNT

■更新決定
・シーズン6にて終了

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USA Network

■更新決定
・シーズン3へ？

※一部、昨年更新／打ち切り決定済みも含む。

その他の更新・打ち切り情報はこちらから！
ネットワーク局：HBO/HBO Max

（海外ドラマNAVI）

Photo:『ベター・コール・ソウル』(c)James Minchin/AMC/Sony Pictures『Lの世界　ジェネレーションQ』(c) 2019 "The L Word: Generation Q" Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.『アメリカン・ホラー・ストーリー』（C）2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.『NYガールズ・ダイアリー　大胆不敵な私たち』(c)2018 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.