【米ケーブル編】更新か打ち切りか...人気ドラマシリーズの行方をチェック！

昨年からの新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けているTV業界。次のシーズンへと更新されたのか、それとも打ち切りなのか...。注目ドラマをメインにアメリカのケーブル局が製作する作品の更新状況をお伝えしよう。【米ケーブル編】

(最終更新日:6月23日)

AMC

■更新決定

・シーズン3へ?

Freeform

■更新決定

・シーズン5で終了

■検討中

・『Everything's Gonna Be Okay』シーズン3へ?

・『Motherland: Fort Salem』シーズン3へ?

FX・FXX

■更新決定

・シーズン5へ?

SHOWTIME

■更新決定

・シーズン3へ?

Shudder

■更新決定

・シーズン3へ

Starz

■更新決定

・シーズン4へ?

Syfy

■更新決定

・『Resident Alien』シーズン2へ

■打ち切り決定

・シーズン4で終了

TNT

■更新決定

・シーズン6にて終了

USA Network

■更新決定

・シーズン3へ?

※一部、昨年更新/打ち切り決定済みも含む。

