【米ケーブル編】更新か打ち切りか...人気ドラマシリーズの行方をチェック！
昨年からの新型コロナウイルス（COVID-19）の影響を受けているTV業界。次のシーズンへと更新されたのか、それとも打ち切りなのか...。注目ドラマをメインにアメリカのケーブル局が製作する作品の更新状況をお伝えしよう。【米ケーブル編】
（最終更新日：6月23日）
AMC
■更新決定
・シーズン3へ？
Freeform
■更新決定
・シーズン5で終了
■検討中
・『Everything's Gonna Be Okay』シーズン3へ？
・『Motherland: Fort Salem』シーズン3へ？
FX・FXX
■更新決定
・シーズン5へ？
SHOWTIME
■更新決定
・シーズン3へ？
Shudder
■更新決定
・シーズン3へ
Starz
■更新決定
・シーズン4へ？
Syfy
■更新決定
・『Resident Alien』シーズン2へ
■打ち切り決定
・シーズン4で終了
TNT
■更新決定
・シーズン6にて終了
USA Network
■更新決定
・シーズン3へ？
※一部、昨年更新／打ち切り決定済みも含む。
その他の更新・打ち切り情報はこちらから！
ネットワーク局：HBO/HBO Max
（海外ドラマNAVI）
Photo:『ベター・コール・ソウル』(c)James Minchin/AMC/Sony Pictures『Lの世界 ジェネレーションQ』(c) 2019 "The L Word: Generation Q" Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.『アメリカン・ホラー・ストーリー』（C）2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』(c)2018 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.