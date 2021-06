【Amazon Prime Video編】更新か打ち切りか...ドラマシリーズの行方をチェック！

昨年からの新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けている配信業界。次のシーズンへと更新されたのか、それとも打ち切りなのか...。注目ドラマをメインにAmazon Originalとして配信されている作品(Amazonによって救済されたシリーズも含む)の更新状況をお伝えしよう。【Amazon Prime Video編】

(最終更新日:6月2日)

■更新決定

・『インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜』シーズン3までまとめて更新

■打ち切り決定

・『エクスパンス -巨獣めざめる-』シーズン6で終了

■検討中

・『ザ・ループ TALES FROM THE LOOP』(シーズン2へ?)

・『Tell Me Your Secrets』(シーズン2へ?)

※一部、昨年更新/打ち切り決定済みも含む。

その他の更新・打ち切り情報はこちらから!

ネットワーク局:The CW

(海外ドラマNAVI)

Photo:Amazon Original『モダン・ラブ 〜今日もNYの街角で〜』Amazon Prime Video『ナチ・ハンターズ』『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』©️Amazon Studios