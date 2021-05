日本初配信となる『ランサム〜交渉人〜』や『SCORPION』『オスマン帝国外伝』などの人気作がWOWOWオンデマンドで配信

日本初配信となるサスペンス『ランサム〜交渉人〜』をはじめ、多くのファンに愛される『SCORPION/スコーピオン』や『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』、日本初上陸の『ギルト〜地獄のカップル・デスロード〜』などがWOWOWオンデマンドで一挙配信されることが決定した。

WOWOWオンデマンドで、日本初配信となる話題作や過去の名作の配信がスタート! 今回は、7月から配信される注目作をご紹介しよう。

日本初配信!『ランサム〜交渉人〜』シーズン1

実在の敏腕交渉人に着想を得てつくられた『ランサム〜交渉人〜』は、危機管理と交渉のエキスパートチームが、数々の誘拐事件を巧みな交渉術で解決に導くサスペンスドラマ。を手掛けたフランク・スポトニッツが製作する。



キャスト:ルーク・ロバーツ(『Black Sails/ブラック・セイルズ』)、ナズニーン・コントラクター(『HEROES Reborn/ヒーローズ・リボーン』)、ブランドン・ジェイ・マクラレン(『グレイスランド 西海岸潜入捜査ファイル』)、セーラ・グリーン(『ダブリン殺人課』)、カレン・ルブラン(『フロンティア』)ら

■『ランサム〜交渉人〜』シーズン1は7月22日(木)からWOWOWオンデマンドにて一挙配信&7月22日(木)〜25日(日)にWOWOWプライムにて一挙放送

『SCORPION/スコーピオン』シーズン1〜4

米CBSで2014〜2018年に放送された犯罪捜査ドラマ。トータルIQ700の天才集団が、最新テクノロジーと頭脳を駆使して難事件に挑む。



キャスト:エリス・ガベル(『ボディ・オブ・プルーフ 死体の証言』)、キャサリン・マクフィー(『SMASH』)、ロバート・パトリック(『ウォーキング・デッド』)、エディ・ケイ・トーマス(『アメリカン・パイ』シリーズ)、ジェイディン・ウォン(『DEBUG/ディバグ』)、アリ・スティダム(『インセキュア』)ら

■『SCORPION/スコーピオン』シーズン1〜4は7月1日(木)からWOWOWオンデマンドにて一挙配信

『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』シーズン1

オスマン帝国を46年という長きにわたり支配し、最盛期に導いた第10代皇帝スレイマン(ハリット・エルゲンチュ)と、皇帝の寵愛を受け、奴隷から皇帝妃にまで上り詰めたヒュッレム(メルイェム・ウゼルリ)を中心に愛憎劇が展開される歴史ドラマ。本国トルコ以外でも世界90カ国で大ヒットした。



■『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』シーズン1は7月1日(木)からWOWOWオンデマンドにて一挙配信

日本初放送!『ギルト〜地獄のカップル・デスロード〜』

コロナ禍で製作され、デンマークで大ヒットを記録した痛快コメディ。自粛生活で息詰まったカップルが、車の中で爆笑必至の大喧嘩を繰り広げる。1話5分ほどの口喧嘩にあなたも共感してしまうかも!?



■『ギルト〜地獄のカップル・デスロード〜』は7月1日(木)からWOWOWオンデマンドにて一配信&7月4日(日)にWOWOWプライムにて一挙放送

そのほか7月1日(木)から配信スタートの注目ドラマ

■英BBC『ジ・オフィス』2001〜2002年に英BBCで放送された『ジ・オフィス』は、無神経な上司によって振り回されるオフィスの日常をドキュメンタリー・タッチで描くシニカル・コメディ。脚本・演出を務めるのは、ブレント役のリッキー・ジャーヴェイス(『After Life/アフター・ライフ』)。ほか、マーティン・フリーマン(『SHERLOCK』)、マッケンジー・クルック(『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ)、ルーシー・デイヴィス(『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』)らが出演する。



■英BBC『9から始まる奇妙な物語』

数字の9が付く場所を舞台に繰り広げられる奇妙な物語を1話完結のオムニバス形式で描くダークコメディ・アンソロジー。主演は、リース・シェアスミス(『グッド・オーメンズ』)、スティーヴ・ペンバートン(『キリング・イヴ/Killing Eve』)。



■英BBC『ゴースト〜ボタン・ハウスの幽霊たち』

歴史のある大豪邸を思いがけず相続した若い夫婦とそこに棲む天国に行けない幽霊たちとの奇妙な生活をコミカルに描くハートフル・コメディ。シャーロット・リッチー(『コール・ザ・ミッドワイフ ロンドン助産婦物語』)、ベン・ウィルボンド、キール・スミス=バイノー、サイモン・ファーナビー、マーサ・ハウ=ダグラス、ジム・ホーウィック、マシュー・ベイントン、ロリー・アディフォープが出演。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ランサム〜交渉人〜』(C)2016 Ransom Television Productions Inc., Wildcats Productions and TF1. All rights reserved.

『SCORPION/スコーピオン』(c) 2014 CBS Studios Inc.

『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』(c)Tims Productions