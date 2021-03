幼い子が突然かんしゃくを起こし、「お願いだから落ち着いて〜」とあたふたしてしまうことは親なら誰でも経験があるだろう。このたび思うように事が運ばずに泣きじゃくる4歳の弟を、2つ違いの兄がなだめる様子が捉えられて話題になっている。『Metro』『Mirror』などが伝えた。

米カリフォルニア州在住の3児の母アシュリー・ミッシェルさん(Ashley Michelle)が今月15日、Twitterに投稿した動画が拡散している。

動画は6歳の兄と4歳の弟とやりとりを捉えたもので、再生回数は1週間足らずで730万回を超えた。

アシュリーさんは「かんしゃくを起こす寸前の4歳(弟)を、6歳(兄)が助けたのよ。呼吸を整えて落ち着かせることでね。私はとっても気分がいいの」と言葉を添え、三男のコーリー君(Cory)が泣いている理由をこのように説明した。

「コーリーは任天堂のゲームをしたかったの。子供がいる人なら分かると思うけど、子供ってわずかな時間でも100%充電できていると思うのよね。もちろん充電はされていなくて、あの子は感情が爆発するところだったのよ。兄がやって来るまではね。」

どうやらコーリー君は今すぐゲームをしたいのにできないイライラから泣き始めたようだが、次男ノア君(Noah)はまず弟にこう言って聞かせたという。

「つらいのはわかるよ。でもまだ充電は終わっていないから、待たなくちゃいけないんだ。」

アシュリーさんは2人のやりとりをすぐ近くで見ており、ノア君が咄嗟に見せた優しさにハッとしてすぐにカメラを回し始めたという。

動画では、ノア君が弟の肘を両手で包み「息をして〜」と優しく語りかけているところから始まる。ノア君はコーリー君に呼吸の仕方をデモンストレーションしており、大きく息を吸った後に吐き出してみせる。

そしてしばらくすると、最初は足をバタバタさせて泣いていたコーリー君がピタリと泣き止み、兄をじっと見つめているのが分かる。

ノア君は息を吸う時には両手を上にあげ、吐く時には下げ、弟に同じようにするように優しく指示しており、コーリー君はこれに素直に従っているようだ。

こうしてコーリー君が落ち着いたのが分かると、ノア君は弟の肩を叩き「ほらね。落ち着かなくちゃダメだよ」と言って聞かせ、2人はその場を去っていく。

ちなみにこの動画には「なんて素敵なの。こんなポジティブな動画が必要よ」「きょうだいっていいね」「シェアしてくれてありがとう」「ママの誇らしげな姿が目に浮かぶよ」「6歳とは思えないほど落ち着いている」「きっと同じような経験があるのでしょうね。それにしても6歳とは…。素晴らしい」とノア君を絶賛する声が次々とあがった。

動画の拡散を受けてアシュリーさんは、こんなメッセージを残している。

「こんなに反響があるなんて思ってもみなかったわ。うちには3人男の子がいるけど、ノアが一番優しいのは間違いないわね!」画像は『B O Y MOM 2021年3月15日付Twitter「My four year old was about to have a whole tantrum」』『―Ashley― 2021年2月9日付Instagram』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)