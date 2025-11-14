お酒好きな方や、甘いものが苦手な方への贈り物ってどうしよう!?

どうせなら、ちょっと特別感のある逸品を贈りたい…そんな時には、ホテルメイドや、こだわり食材をつかった“おつまみ”はいかがでしょうか。もちろん、自分へのご褒美にも。さまざまな種類のお酒に合う、“逸品おつまみ”をご紹介します。

【池尻大橋】「おつな」最後の一滴まで食べたい、ツナのオイル漬け

おつな

池尻大橋駅近くにあるツナのオイル漬けの専門店「おつな」。静岡県内で水揚げされたビンチョウマグロを、駿河湾の海洋深層水と利尻昆布のだしで味付けして、特製のオイルに漬けこんでいます。一般的なツナとはひと味もふた味も違う、深い味わいが特徴です。

マヨネーズなしのポテサラ／おつな

公式ホームページでアレンジレシピを公開しているので、お酒のおつまみにもなるお料理が、簡単にできちゃいます。食通の方への贈り物にもぴったり！

■おつな

住所：東京都世田谷区池尻3-5-22

TEL：03-6426-8178

営業時間：11〜14時

定休⽇：月〜金曜

■参考記事：お酒のおつまみにもぴったり！年配の方へ贈りたい大人の手土産3選（配信日：2019.11.27）



【お取り寄せOK】「10%Iam」新感覚の“次世代漬け物”

「10% I am お酒に合うセット」3564円／10% I am

「10% I am（てんぱーせんと あい あむ）」は“植物性乳酸菌と仲良く暮らす”をコンセプトにした“次世代漬け物”のお店。「ご飯に 塩麹漬けサーモン」「鯖の醸しリエット」「漬け物の米油漬け 奈良漬けとチーズとケール」という人気の3種がボックスに入った「10% I am お酒に合うセット」は、見た目にも豪華で手土産としておすすめです！

10% I am

いちばん人気の「ご飯に 塩麹漬けサーモン」は、塩麹で醸されたサーモンのとろりとした味わいがクセになる逸品。そのまま食べるのはもちろん、クリームチーズとともにバゲットにのせれば、簡単フィンガーフードのできあがり！ 日本酒だけではなく、白ワインや焼酎、ハイボールなど幅広いお酒に合うおつまみになりそう。

お店の公式ショッピングサイトで購入できます。

■参考記事：気が利く人はこれを選ぶ！絶対褒められる“しょっぱい系”手土産3選（配信日：2019.11.28）



【代々木公園】「& CHEESE STAND」できたてのフレッシュチーズ

& CHEESE STAND

「& CHEESE STAND（あんど ちーず すたんど）」は、できたてのフレッシュチーズをはじめ、オリーブオイルやはちみつといったチーズに合うアイテムを多数取り揃えた食のセレクトショップ。店内奥には、チーズ工房を併設しています。

& CHEESE STAND

おすすめしたいのが「& CHEESE STAND」の「東京ブッラータ」（1350円）。生クリームと繊維状にカットしたモッツァレラを、フレッシュなモッツァレラ生地で包んだ、巾着袋のようなルックスが個性的なチーズです。

さわやかなフレッシュチーズと濃厚なクリームが絶妙なバランスで、デザートとしてもサラダ仕立てにしても◎！ さまざまな楽しみ方ができるのも魅力。お取り寄せもできます。

■& CHEESE STAND（あんど ちーず すたんど）

住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-43-7

TEL：080-9446-8411

営業時間：火〜金曜11〜20時、土・日曜11〜18時

定休日：月曜・年末年始（月曜が祝日の場合は翌平日休み）

■参考記事：お酒のおつまみにおすすめ！家飲みでよろこばれる大人の手土産3選（配信日：2019.09.24）

【中目黒】「LʻATELIER de LIEN」ちょっと贅沢なフォアグラ使用のアミューズ

奥中目黒にある、自家製パンと食のセレクトショップ〜料理人がつくる料理にあう「パン」と「ギフト」のお店〜「LʻATELIER de LIEN（らとりえ どぅ りあん）」で購入できる、大人気の一品「フォアグラアイススティック」。

低温調理したフォアグラに、クルミ、アーモンド、キャラメリゼした砂糖を細かく砕いたものをコーティング。ワインなどにピッタリの味わいです。レストランのアミューズとしても人気で、ギフトBOX入りもあります。上質な味わいのスティックを片手に、ワイングラスを傾けてみて。

■L’ATELIER de LIEN（らとりえ どぅ りあん）

住所：東京都目黒区青葉台3-13-14 1F

TEL：03-6455-1152

営業時間：11〜16時

定休日：月・火曜

■参考記事：ほめられ手土産の決定版！初販売される大人気レストランのパンは要チェック（配信日：2019.06.13）

東京都のおつまみ

「お気遣いなく」と言われる“家飲み”。本当になにも持って行かなくていいの？と、不安なときにおすすめなのが、お酒に合う“ちょっとした手土産”。豪華すぎるものじゃ気を遣わせてしまうので、飲みの席で食べる可能性のある“おつまみ”は手土産にぴったりです。



【豪徳寺】「Blanc à tokyo」で至福の“パン飲み”

東京・豪徳寺に、ワインスタンドとベーカリーの2店舗を構える「Blanc à tokyo（ぶらん あ とうきょう）」。

夕食にぴったりなカンパーニュやバゲットなどの食事パンをはじめ、チーズを贅沢に使ったおつまみ系のパン、スイーツパンなど、厳選素材のよさを存分に引き出したパンの数々が並びます。

ココアのブリオッシュ生地に、チョコチップとインカベリーがたっぷり練り込まれた「ブリオッシュショコラ インカベリー」は、しっとりしてまるで生チョコのような味わいです。濃厚ながら食用のホオズキであるインカベリーの甘酸っぱさがさわやか。

デザート感覚のパンですが、スライスしてトーストし、チーズなど塩気のあるものをトッピングすれば甘じょっぱさが楽しめ、おつまみとしてもおすすめです。ぜひお試しを。

■Blanc à tokyo 【PAIN / SANDWICH / CAKE】（ぶらん あ とうきょう）

住所：東京都世田谷区松原6-43-6 アロンスクエア101

TEL：03-6379-4934

営業時間：11時30分〜20時

定休日：月曜



■参考記事：【おとなのソロ部】豪徳寺「Blanc à tokyo」で至福の“パン飲み”を満喫！ 焼きたてパンをワインと一緒に味わうひとり時間 （配信日：2025.02.07）



【渋谷】「Hotaru no Hikari」ポップでユニークな珍味＆おつまみ

Hotaru no Hikari

「Hotaru no Hikari（ほたる の ひかり）」は、珍味やおつまみギフトの専門店。ポップでスタイリッシュなパッケージ包装が目印の、おしゃれな手土産アイテムです。

魚介類、肉、ナッツなどの珍味・おつまみが、常時50種類ほどラインナップ。「No.39 Thank You （*^_^*）」（490円）は、ペルー産のジャイアントコーンを日本人好みの梅昆布フレーバーで味付けした一品。

「ギフトBOX」も用意されていて、“ちょっとした手土産”にもぴったりです。贈る相手の好みに合わせて組み合わせを考えるのも楽しいですね！

◼︎Hotaru no Hikari Shibuya Hikarie店（ほたる の ひかり しぶや ひかりえてん）

住所：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs B2

電話番号：03-6434-1860

営業時間：10〜21時

定休日：渋谷ヒカリエに準ずる

■参考記事：センスよすぎ！絶対ほめられる都内で買える大人の手土産3選（配信日：2019.08.25）



【駒沢大学】「おかずケーキ カヴァン」キューブ型のケーキで“おかず”!?

「オニオングラタンスープ」、「ビーフシチュー」／おかずケーキ カヴァン

駒沢大学駅のほど近くにある「おかずケーキ カヴァン」。パンでもお惣菜でもスイーツでもない…キューブ型のケーキに“おかず”が閉じ込められた「おかずケーキ」の専門店です。

かわいいキューブケーキには、ビーフシチューやキーマカレー、エビチリ、筑前煮まで、和洋中いろいろな味の“おかず”が閉じ込められています。ワインはもちろん、日本酒や焼酎などにも合いそう！ 見た目もかわいらしいので、手土産にして喜ばれること間違いなしですよ。

■おかずケーキ カヴァン

住所：東京都世田谷区上馬4-5-2

TEL：03-5431-5877

営業時間：10〜18時

定休⽇：月〜水曜、日曜

■参考記事：お酒のおつまみにもぴったり！年配の方へ贈りたい大人の手土産3選（配信日：2019.11.27）

【羽田空港】「越前海鮮倶楽部」海鮮のうまみたっぷり、パリッと食感

「越前海鮮倶楽部 から揚げせんべい」

タコを一匹まるごと挟み焼きにして、秘伝の甘辛タレとこだわりの工程で作られた「から揚げせんべい」。一度食べたらやみつきになると評判です！ 素材のうまみと風味をそのまま閉じ込めた“せんべい”は、パリッとした食感。口の中に広がるのは新鮮な海鮮そのものの味わいです。いかの「ゲソ」と、希少部位の「軟骨」を贅沢に使用した甘塩だれ味もありますよ。自然とビールが飲みたくなってしまいます。

■SMILE TOKYO（すまいる とうきょう）

住所：東京都大田区羽田空港 第2旅客ターミナル2F ターミナルロビー

TEL：03-6428-8725

営業時間：5時45分〜20時30分

定休日：無休

※「PIER 1」「PIER 4」（第1旅客ターミナル2F）でも取扱いあり。

■参考記事：羽田空港で買える！おつまみにもぴったりの甘くないお土産3選（配信日：2019.06.16）



【羽田空港】「榮太樓總本鋪」世代を問わず大人気！ 懐かしのピーセン

榮太樓總本鋪

ちょっぴりレトロな雰囲気の「東京ピーセン」。昭和期の東京土産の定番、銀座江戸一のピーセンを「榮太樓總本鋪」が受け継ぎ復活した、どこかなつかしい味わいが魅力の“ピーナッツせんべい”です。

100%千葉県産のピーナッツをたっぷりと使用し、香ばしさ満点。「さくさくプレーン」「しっとりチーズ」「カリっと海老」の3つの味があり、それぞれの異なる食感も楽しむことができます。

榮太樓總本鋪

「さくさくプレーン」は、軽い食感とピーナッツの風味が格別！ 花藻塩の奥深い味わいで、ついつい止まらなくなるおいしさです。「しっとりチーズ」は濡れせんタイプ。濃厚なゴーダチーズの風味がワインやビールと相性抜群で、お酒好きにはたまらない一品。「カリっと海老」はサクッ×カリッの食感が魅力。たっぷりと練りこまれた海老パウダーで風味豊かな仕上がりです。日本酒にも合う！

さまざまな世代が集まるホームパーティーに持ち寄れば、会話も盛り上がりそうです。

■参考記事：お酒のおつまみにおすすめ！家飲みでよろこばれる大人の手土産3選（配信日：2019.09.24）



【東京駅】「桂新堂」キュートなパンダが目印の本格えびせん

慶応2年創業のえびせんべいの老舗「桂新堂」。パリッと香ばしいえびせんべいは、子どもからお年寄りまで世代を問わず愛されています。なかでも「パンダの旅」5袋入は、東京駅グランスタ店限定の人気商品です。

袋に入っているのは、パンダのイラストと、東京の名所が描かれたえびせんべい。まるで「雷門」や「東京タワー」、「歌舞伎座」など人気の観光スポットをパンダと一緒に旅しているみたい！ かわいい見かけによらず、老舗の味はそのまま。飲み会の手土産にすると、注目の的になりそうです。

■参考記事：東京駅でしか買えない！かわいすぎるパンダのえびせんべい（配信日：2018.04.18）



青い空の下に集う、ピクニックやお花見。野外での集まりには、お弁当は欠かせません！

もちろん手作りもいいけど、持ち寄って食べるなら出来合いの品が安心ですよね。そんな集まりでも、キラリと光るセンス抜群のテイクアウト品をご紹介します。

【日本橋】「BYRON BAYcoffee COMPANY」本場の熱々ミートパイ

日本橋で見つけた、本場オーストラリアのミートパイが食べられる「BYRON BAYcoffee COMPANY 日本橋店（ばいろん べいこーひー かんぱにー にほんばしてん）」。パリッとした食感のパイ生地には、あふれるほど具が入っていてとってもボリューミーなんです！

看板商品のミートパイは、直径12cmものビックサイズ！オーストラリアのカフェには必ずあるという国民食のミートパイ。もともとはオーストラリアを開拓したイギリス人から伝わったフードなのだとか。

パイのメニューは食事系が「ビーフグレービー」と「トマト」、スイーツ系が「ベリーカスタード」と「アップル」の全4種類。すべてテイクアウトできるので、肉好きさんの集まる飲み会に持っていってみては？

■参考記事：心も口の中も火傷しそう！「BYRON BAYcoffee COMPANY」の熱々ミートパイ（配信日：2018.09.21）



【自由が丘】「Potato Cream」とろけるような新感覚ポテトサラダ

持ち寄り飲み会には、こちらがおすすめ！そのまま食べても、バケットにのせてもおいしいのが、自由が丘のポテトサラダ専門店「Potato Cream（ぽてと くりーむ）」の逸品。クリーミーでとろけるようなマッシュポテトに、具沢山のソースがのった新感覚のポテサラです。

いちばん人気の「ナスと挽肉のトマトポテトクリーム」は、トマトソースの酸味とほのかに甘いマッシュポテトがベストマッチ！ ほうれん草やしめじ、アスパラなどたっぷりの野菜と挽肉で食べごたえも抜群です。一度食べたら忘れられない味わいですよ。

■参考記事：まるでスイーツ!?ハマる人続出のとろっとろで新感覚の極上ポテトクリーム（配信日：2018.04.18）

【五反田】「東京豆漿生活」行列のできる本格・台湾フードで、胃を温めて

お酒を飲む前に、やさしい塩味の豆乳で胃をいたわってみてはいかが？五反田駅から徒歩5分の「東京豆漿生活（とうきょうとうじゃんせいかつ）」は、朝早くから行列になるほど人気！

お目当ては、豆漿（トウジャン）という、やさしい塩味の豆乳。台湾の朝食として親しまれている一品で、日本で飲む豆乳とはひと味違います。お酢が入っているので、ふわふわとした食感。お豆腐に少し近い味わいで、胃袋にじんわりとしみわたります。

もうひとつのお目当ては、ずらりと並ぶ台湾式のパイ。見た目はパンのようですが、食べてみるとパイ生地のようにサクッとした食感が楽しめます。特に人気なのは、薄焼きの卵焼などを挟んだ状態でいただく焼餅（シャオビン）で、売り切れ率高し。そのほか、香辛料がしっかりきいた豚肉ｘネギもあり“おつまみ”にぴったり！

メニューはすべてテイクアウトも可能です。営業時間内であっても売り切れ次第終了になるので、時間に余裕をもっていくのをおすすめします。

■参考記事：行列必至のおいしさ！本場の人も認める五反田の“台湾式朝ごはん”（配信日：2019.05.12）

友達との集まりにうれしい

「お手軽ワンハンドのテイクアウト品」

友達との飲み会で持ち寄るなら、サンドイッチなどワンハンドで食べられるテイクアウトフードがおすすめ。サンドされた具材次第で、日本酒からチューハイまでいろいろなお酒に合う“おつまみ”に大変身します！

【目白】「CaD」こだわり食材を集めたホットドッグ

CaD

「CaD（かど）」は、建築設計事務所が立ち上げた、住宅街の街角にあるカフェやショップを併設した小さな複合施設。ここでは、こだわりのホットドッグやコーヒーのほか、店舗の建築設計を依頼されたり、知り合ったりしたことをきっかけにつながった、専門店の沖縄産のハム・ソーセージや、錦糸町や銀座にお店を構えるお酒のセレクトショップが厳選したワインや日本酒などを購入することができます。

「ホットドッグ」は、沖縄にあるドイツ製法で仕上げる自家製ハム＆ソーセージ専門店「TESIO（てしお）」のソーセージと、酵母や麹を使用した手作りパンを販売するカフェ＆ベーカリー「コンビニエンスストア郄橋」が「CaD」のために作り上げたパンを使用した、こだわりの一品。

■参考記事： 目白の街角カフェ「CaD（カド）」でこだわり食材を使ったホットドッグを （配信日：2024.06.19）



【三軒茶屋】「クジラ荘」あふれる肉汁と独特の食感にやみつき！

ホットドッグ専門店の「クジラ荘（くじらそう）」では、チーズやパクチーを使った「グルメなホットドッグ」がいただけます。おいしさの秘密は、店主お手製のまるでハンバーグのようにジューシーなソーセージ。

目にも華やかな「ハワイアンドッグ」は、ソーセージにパイン、ピクルス、ブラックオリーブがのり、ケチャップとマスタードがこれでもかとばかりにかかっています。パクリとかぶりつくと、肉のうまみに、トッピングのパインやピクルスの甘酸っぱさが絶妙にマッチ！ 冷たいビールのおともに最適です。

■参考記事： もはやハンバーグ並み⁉︎ソーセージが超ジューシーな変り種グルメホットドッグ（配信日：2018.08.24）



【高田馬場】「バインミー★サンドイッチ」マツコ絶賛！究極の“おつまみ”サンドウィッチ

高田馬場にあるバインミー専門店「バインミー★サンドイッチ」。バインミーブームの火付け役となったお店です。歯ごたえ十分なオリジナルのバゲットに食材を組み合わせ、約10種のメニューを提供しています。マツコ・デラックスが「夜の巷を徘徊する」（テレビ朝日）で訪れたことも。

写真の「ベトナムハム＆レバーペースト」は、食べごたえ十分。やさしい塩味のハムと、濃厚なレバーペースト、そこに添えられたパクチーと、大根や人参の甘酢漬け。すべてがあわさって、マーベラスなおいしさに！ 赤ワインがグイグイ進みます。

辛いものがお好きな方には、「追加 青唐辛子」がおすすめ。レバーペーストの濃厚さが爽やかなスパイシーさに変化して、ベトナムビールに合うお味になりますよ。

■バインミー★サンドイッチ高田馬場店（ばいんみー さんどいっちたかだのばばてん）

住所：東京都新宿区高田馬場4-9-18

営業時間：11〜19時

定休日：月・日曜

アクセス：JR高田馬場駅戸山口から徒歩3分

■参考記事：人気急上昇中！TO GOして楽しむ東京のバインミー３選（配信日：2021.01.24）



【北千住】「2538kitchen DELIcoupe」レストランの味が、コッペパンに！

2538kitchen DELIcoupe

北千住にある「2538kitchen DELIcoupe（にこみやきっちん でりこっぺ）」。手のひらサイズのコッペパンですがボリュームたっぷりでインパクト抜群！

写真は「低温調理の厚切りローストポークコッペ」。スパイスを練り込み、低温で8時間じっくりと調理された三元豚の肩ロース。超厚切りですが、驚くほどやわらかいんです。さわやかな酸味のある人参と、シャキシャキ食感の紫キャベツの組み合わせも絶妙。お好みでハニーマスタードソースを。

2538kitchen DELIcoupe

午後には売り切れてしまうほど人気のコッペパンは、盛りだくさんのデリ具材がたっぷりはさまれ、とっても華やか。系列店にビストロもあるので、コッペパンに挟む具材はまさにレストランの味！ 無添加全粒粉のふわふわ柔らかいコッペパンは、パン職人にオリジナルで特別に作ってもらっているほどのこだわりです。

■参考記事：ボリューム満点！手のひらサイズで可愛いコッペパン【テイクアウト＆デリバリー可】（配信日：2020.05.10）



【渋谷】「Camelback sandwich & espresso」元寿司職人が作る絶品玉子サンド

渋谷駅から徒歩約15分。奥渋谷で元寿司職人が作る絶品玉子サンドと、バリスタが淹れる本格ラテを味わえるお店「CAMELBACK sandwich&espresso（きゃめるばっく さんどいっちあんどえすぷれっそ）」。

いちばん人気は「すしやの玉子サンド」！ かわいらしい手のひらサイズのパンに、元寿司職人の成瀬さんが丹精込めて作った玉子焼きが挟まっています。ひと口食べると、だしが利いた甘い玉子焼きとバターのコクが口のなかにジュワッと広がり、そこに和からしのピリリとした辛さがアクセントになって、味のハーモニーに夢中になること間違いなし！ 日本酒はもちろん、焼酎、シャンパンにも合いそうです。

■参考記事：じゅわっと溢れるおだしが最高！元寿司職人が作る絶品玉子サンド（配信日：2018.05.24）



お酒の“おつまみ”は、しょっぱいものだけじゃありません。スイーツにも“おつまみ”にぴったりのものがたくさんあります。そんな中から、飲み会の手土産にもおすすめな逸品スイーツをご紹介します。もちろん、ひとり飲みでも、お酒とのマリアージュを味わってみて。



【羽田空港】「N.Y.C.SAND」赤ワインのキャラメルが大人の味わい！

美しいルビー色の赤ワインをコクのあるキャラメルに仕立て、ミルクチョコレートとサクサク食感のバタークッキーでサンドした「N.Y.ワインキャラメルサンド」は羽田空港限定品。

果汁を炊き合わせたキャラメルには、ワイン醸造後の葡萄果皮を加えてコクをプラス。さらに少量のシナモンを忍ばせることで生まれる、ミルクチョコレートとバタークッキーとのなめらかなハーモニーも抜群！ 華やかな果実味あふれる、大人の味わいのキャラメルサンドです。

■N.Y.C.SAND（にゅー よーく してぃ さんど）「N.Y.ワインキャラメルサンド」

取扱店舗：羽田空港第1ターミナルビル／東京食賓館 2F出発ロビー Eゲート前（時計台3番前）、羽田空港第2ターミナルビル／東京食賓館 2F出発ロビー 時計台3番前、羽田空港第2ターミナルビル／SMILE TOKYO 2F出発ロビー Cゲート前

■参考記事：【最新】羽田空港で人気のおみやげ19選｜東京みやげの定番お菓子から、おすすめの最新スイーツ、羽田空港でしか買えない限定品まで！ （配信日：2024.08.16）

【学芸大学】「Dans la Poche」ワインにあうお菓子を目指して

学芸大学駅、祐天寺駅からそれぞれ徒歩10分ほど、「Dans la Poche（だん ら ぽっしゅ）」は、休日限定オープンのカヌレ専門店です。甘いものが大好きな店長が、フランスで自然派ワインを飲みながら楽しめるお菓子として出会ったのが焼き菓子・カヌレでした。

カヌレの味はプレーン、チョコ、ショコラバスク、スパイスの4種に加えて季節限定の1種。イチジクとクルミの入ったチョコのカヌレは、赤ワインにぴったり。ほろ苦く仕上げたカカオに酸味と香ばしさが際立ちます。

白ワインにもあうカヌレを目指して生まれたスパイスは、ティムールペッパーの柑橘系の香りがポイント。バスク地方の料理に用いられる唐辛子の風味を生かしたショコラバスクは、フランスらしい味わいをカヌレの中に感じられますよ。

■参考記事：ワイン好きの手土産は“カヌレ”で決まり。休日限定のカヌレ専門店へ（配信日：2018.11.23）

【恵比寿】「BELTZ」超クリーミーで話題のバスクチーズケーキ

「マツコの知らない世界」（TBS）でも紹介されたバスクチーズケーキの専門店「BELTZ（べるつ）」。Mサイズの方が、クリーミーな部分がたっぷりと楽しめるのでおすすめです。

気になるお味は…表面はキャラメルのようで、中身は濃厚クリーミー。スフレでもレアでもない新感覚のチーズケーキで、小さなひと切れでも十分に満足感があります。

ブラックペッパーや岩塩、カイエンペッパーをかけることで味が締まり、甘いスイーツからお酒のおともにぴったりの味わいへと変化させることができます。

■参考記事：一見黒焦げ!?なケーキの中は、とろ〜り濃厚!美食家たちが愛する絶品チーズケーキ（配信日：2018.12.31）



【銀座】「LESOLCA」ゴルゴンゾーラ入り贅沢チーズケーキ

「贅沢チーズケーキ」

銀座、並木通りのビルにひっそりとたたずむ、知る人ぞ知るスイーツ店「LESOLCA（れぞるか）」。このお店の4種類のチーズをのせたピッツァ「クワトロフォルマッジ」をヒントに作られたチーズケーキが人気です。

クリームチーズを使ったチーズケーキには、大きなゴルゴンゾーラがごろごろと贅沢に入っています。意外にあっさりと上品な味わいのケーキに、付属のはちみつをかけると、なんともいえないキリッとした美味しさに！ 上にのったクランブルやナッツの食感もいいアクセントで、赤ワインと白ワインのどちらともバッチリ合いそうです。

■参考記事：手土産の定番にしたい！数量限定「LESOLCA」のゴルゴンゾーラ入りチーズケーキ（配信日：2018.09.15）



【自由が丘】「MAGIE DU CHOCOLAT」さくさく、しっとり。進化系チョコレートサンド

自由が丘にある「MAGIE DU CHOCOLAT（まじ どぅ しょこら）」は、世界各国からカカオ豆を取り寄せて、チョコレートになるまでを一貫してお店で仕上げるbean to barショップ。

特に人気になのが “進化したチョコレートサンド”「マジ ド カカオ」。ミルクピスターシュ、ミルクキャラメル、宇治抹茶、アーモンドクランチ、コーヒーブレンド、ラムレーズン、ビターオレンジ、メープルウォルナッツの8種類。チョコの滑らかさとクッキーのさくさく食感のマリアージュが楽しめて、ワインはもちろん、ブランデーや濃いめのハイボールとも相性抜群です。

■参考記事：自由が丘で見つけた！進化系チョコレートサンド「マジ ド カカオ」（配信日：2018.11.20）



【東京駅】「東京ミルクチーズ工場」甘さひかえめ濃厚チーズ味がやみつき

ミルクとチーズのお菓子で有名な「東京ミルクチーズ工場（とうきょうみるくちーずこうじょう）」。かわいい牛のパッケージとは裏腹に、濃厚チーズのチョコクッキーサンドは、通も唸る本格チーズ味。

「ソルト＆カマンベールクッキー」の生地には、新鮮な北海道産の牛乳とフランス産ゲランドの塩を使用していて、濃厚なカマンベールチーズのチョコレートがサンドされています。「蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー」は、スペイン産ローズマリーの花の蜂蜜が練り込まれた生地に、コクのあるゴルゴンゾーラのチョコレートをサンドして、ほのかに蜂蜜の甘みと華やかな香りを感じます。

どちらのクッキーもチーズが入っていて甘さは控えめなので、甘いものが苦手な方へのお土産にもおすすめ。ワインなどお酒のおつまみにもピッタリですよ。

■参考記事：東京駅限定パッケージがかわいい！お酒にもピッタリな甘さ控えめ手土産（配信日：2019.04.29）

【お取り寄せ】「MAIAM WINES」グラス1杯分のワインとスイーツのペアリング

ワインが自宅に届くショッピングサービス「MAIAM WINES（まいあむ わいん）」。ペアリングコースでは、ワインソムリエが考えた相性抜群のワインと料理が一緒に届くので、簡単に最高のマリアージュを堪能することができます。

そのなかでも、「季節のデザート×デザートワイン」は、その名の通り季節の食材を使ったデザートと甘口ワインのコース。フランスワインを開拓したいとき、自分へのご褒美をあげたいときにぴったりです。

◼︎MAIAM WINES（まいあむ わいん）

公式サイト：https://maiamwines.com

■参考記事：【おとなのソロ部】「MAIAM WINES」でグラス1杯のワインに向き合うひとり時間 （配信日：2024.08.09）

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、一部「るるぶ＆more.」の過去に掲載した記事、「るるぶDATA」をもとに作成しています。

