『ドクター・フー』新ドクター候補が浮上

今年1月上旬に、1960年代から英国で不動の人気を誇る長寿SFドラマ『ドクター・フー』で、13代目にして初の女性ドクターとなったジョディ・ウィッテカーが降板するとの噂が報道された。そんななか、早くも新ドクター候補の名前が浮上している。

現時点では、シーズン11よりドクターを演じるジョディの降板は噂の段階にすぎず、放送局の英BBCから正式な発表はない。しかし、次のドクターになるのではないかと、ロックバンドのイヤーズ&イヤーズでフロントマンを務め、英LGBTQドラマ『It's A Sin(原題)』に主演するオリー・アレクサンダーの名が浮上している。

