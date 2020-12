実物が見たい『SUPERNATURAL』の衣装・小道具は？ファンの声を聞く新企画がスタート！

ファイナル・シーズンのDVD先行レンタル中、デジタルセル全話先行配信中の大人気ドラマ『SUPERNATURAL』。現在実施中のファイナル・プロジェクトにおいて新企画がスタートしている。

シーズン15でファイナルを迎えることを記念し、2020年1月にオープンした【スーパーナチュラル ファイナル・プロジェクト】サイト。同サイトでは、公式限定動画やキャンペーン情報、スマホの待ち受けカレンダーやオンラインで使用できる特製バーチャル背景といった最新情報を紹介。また、キャストやファンのSNSをまとめてチェックできるページなど、『スパナチュ』をみんなで楽しんで、盛り上げていく、参加型のコンテンツもたくさん用意されている。

この度スタートした新企画は、"公式がみんなの声を聞いちゃうよ!"。スパナチュ愛を叫びたいファンの声を届けてもらう連続アンケート企画だ。その第1弾は、「実物を見てみたい『SUPERNATURAL』の衣装・小道具は?」

シーズン3第6話のディーンのタキシード? はたまた、おなじみの変装グッズである偽FBI IDカード? ワーナー海外ドラマシリーズ公式Twitterのツイートにリプライする形で、熱いスパナチュ愛をお聞かせください!

そのほかにも、Twitter同時再生鑑賞会の第8弾(対象は<テン・シーズン>)が開催決定。12月のスパナチュ待受壁紙カレンダー、年末年始のご挨拶に使えるグリーティングカードのダウンロードができる。

■『SUPERNATURAL』配信・商品情報

・XV<ファイナル・シーズン>

<レンタル>

DVD Vol.1〜5...先行レンタル中

<デジタル>

デジタルセル...全話先行配信中(※字幕版のみ)

http://wwws.warnerbros.co.jp/kaidora-ex/

・I〜XIV<ファースト・シーズン>〜<フォーティーン・シーズン>

ブルーレイ&DVD発売中/DVDレンタル中/デジタル配信中

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

Photo:

『SUPERNATURAL』

(c) 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.