¡Ø¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í¡Ù10¡¦6È¯Çä¡¡Á´4¼ï¤Ç¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¤×¤è¤×¤èÄÌ¡Ù¡Ø½÷¿ÀÅ¾À¸³°ÅÁ¡Ù¤Ê¤É
¡¡¥»¥¬¤Ï3Æü¡¢¿·¤¿¤Ê·ÈÂÓ·¿¥²¡¼¥àµ¡¡Ø¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í¡Ù¤ò10·î6Æü¤ËÁ´4¼ï¡¢²Á³Ê4980±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥àµ¡¡õ¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¤²èÁü
¡¡¡Ö¥²¡¼¥à¥®¥¢¡×¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤Î1990Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼É½¼¨¤¬¤Ç¤¤ë·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¡¢¡Ø¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í¡Ù¤Ï¤½¤ì¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¾®·¿²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥»¥¬¤Î¾®·¿²½¤·¤¿¥²¡¼¥àµ¡¤Ï²áµî¤Ë¡¢2019Ç¯9·î¤Ë¡Ø¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ß¥Ë¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥»¥¬¤ÎÀßÎ©60¼þÇ¯µÇ°¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥¬¥°¥ë¡¼¥×CEO¤ÎÎ¤¸«¼£µª»á¤È¤»¤¬¤¿»°»ÍÏº¤ÎÂ©»Ò¡¦¤»¤¬»ÍÏº¡ÊÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ë¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¡¢µÇ°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¡£Î¤¸«»á¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í¡¢È¯Çä·èÄê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í¡Ù¤ÎËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý80¥ß¥ê¡ß¹â¤µ43¥ß¥ê¡ß±ü¹Ô20¥ß¥ê¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥²¡¼¥à¥®¥¢¤Î40¡ó¼å¤È¤¤¤¦¶Ë¾®¥ß¥¯¥í¥µ¥¤¥º¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥ì¥Ã¥É¤Î4¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥º¥ë¡¢
RPG¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅö»þ¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¤¬4ËÜ¤º¤ÄÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥¤¥ó¥Á¤Î¥â¥Ë¥¿¤È³Æ¼ï¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃÇ¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ã±4ÅÅÃÓ2ËÜ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤Î¤Û¤«¡¢USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¨¤ÐÄ¹»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¡£
¡¡À½ºî¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥ß¥Ë¥²¡¼¥àµ¡¡Ø¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ß¥Ë¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËºÆ·ë½¸¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÊ¬¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ä¡¼¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ºÆ¸½ÅÙ¤È´°À®ÅÙ¤Ç¡¢¥ß¥¯¥í¥µ¥¤¥º¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Û
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾
1¡§¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°
2¡§¤×¤è¤×¤èÄÌ
3¡§¥¢¥¦¥È¥é¥ó
4¡§¥í¥¤¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ó ¡Á³«¤«¤ì¤·»þ¤ÎÈâ¡Á
¡Ú¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í ¥Ö¥ë¡¼¡Û
1¡§¥½¥Ë¥Ã¥¯&¥Æ¥¤¥ë¥¹
2¡§¥¬¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥º
3¡§¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¥Æ¥¤¥ë
4¡§¤Ð¤¯¤Ð¤¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë À¤³¦»ô°é·¸Áª¼ê¸¢
¡Ú¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í ¥¤¥¨¥í¡¼¡Û
1¡§¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹³°ÅÁ ¡Á±óÀ¬¡¦¼Ù¿À¤Î¹ñ¤Ø¡Á
2¡§¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹³°ÅÁII ¡Á¼Ù¿À¤Î³ÐÀÃ¡Á
3¡§¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹³°ÅÁ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¥ó¥Õ¥ê¥¯¥È
4¡§¤Ê¤¾¤×¤è ¥¢¥ë¥ë¤Î¥ë¡¼
¡Ú¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í ¥ì¥Ã¥É¡Û
1¡§½÷¿ÀÅ¾À¸³°ÅÁ ¥é¥¹¥È¥Ð¥¤¥Ö¥ë
2¡§½÷¿ÀÅ¾À¸³°ÅÁ ¥é¥¹¥È¥Ð¥¤¥Ö¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
3¡§The GG Ç¦
4¡§¥³¥é¥à¥¹
¡Ú²èÁü¡Û¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥àµ¡¡õ¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¤²èÁü
¡¡¡Ö¥²¡¼¥à¥®¥¢¡×¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤Î1990Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼É½¼¨¤¬¤Ç¤¤ë·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¡¢¡Ø¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í¡Ù¤Ï¤½¤ì¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¾®·¿²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥»¥¬¤Î¾®·¿²½¤·¤¿¥²¡¼¥àµ¡¤Ï²áµî¤Ë¡¢2019Ç¯9·î¤Ë¡Ø¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ß¥Ë¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥»¥¬¤ÎÀßÎ©60¼þÇ¯µÇ°¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥¬¥°¥ë¡¼¥×CEO¤ÎÎ¤¸«¼£µª»á¤È¤»¤¬¤¿»°»ÍÏº¤ÎÂ©»Ò¡¦¤»¤¬»ÍÏº¡ÊÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ë¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¡¢µÇ°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¡£Î¤¸«»á¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í¡¢È¯Çä·èÄê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í¡Ù¤ÎËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý80¥ß¥ê¡ß¹â¤µ43¥ß¥ê¡ß±ü¹Ô20¥ß¥ê¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥²¡¼¥à¥®¥¢¤Î40¡ó¼å¤È¤¤¤¦¶Ë¾®¥ß¥¯¥í¥µ¥¤¥º¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥ì¥Ã¥É¤Î4¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥º¥ë¡¢
RPG¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅö»þ¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¤¬4ËÜ¤º¤ÄÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥¤¥ó¥Á¤Î¥â¥Ë¥¿¤È³Æ¼ï¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃÇ¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ã±4ÅÅÃÓ2ËÜ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤Î¤Û¤«¡¢USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¨¤ÐÄ¹»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¡£
¡¡À½ºî¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥ß¥Ë¥²¡¼¥àµ¡¡Ø¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ß¥Ë¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËºÆ·ë½¸¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÊ¬¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ä¡¼¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ºÆ¸½ÅÙ¤È´°À®ÅÙ¤Ç¡¢¥ß¥¯¥í¥µ¥¤¥º¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Û
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾
1¡§¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°
2¡§¤×¤è¤×¤èÄÌ
3¡§¥¢¥¦¥È¥é¥ó
4¡§¥í¥¤¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ó ¡Á³«¤«¤ì¤·»þ¤ÎÈâ¡Á
¡Ú¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í ¥Ö¥ë¡¼¡Û
1¡§¥½¥Ë¥Ã¥¯&¥Æ¥¤¥ë¥¹
2¡§¥¬¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥º
3¡§¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¥Æ¥¤¥ë
4¡§¤Ð¤¯¤Ð¤¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë À¤³¦»ô°é·¸Áª¼ê¸¢
¡Ú¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í ¥¤¥¨¥í¡¼¡Û
1¡§¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹³°ÅÁ ¡Á±óÀ¬¡¦¼Ù¿À¤Î¹ñ¤Ø¡Á
2¡§¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹³°ÅÁII ¡Á¼Ù¿À¤Î³ÐÀÃ¡Á
3¡§¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹³°ÅÁ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¥ó¥Õ¥ê¥¯¥È
4¡§¤Ê¤¾¤×¤è ¥¢¥ë¥ë¤Î¥ë¡¼
¡Ú¥²¡¼¥à¥®¥¢¥ß¥¯¥í ¥ì¥Ã¥É¡Û
1¡§½÷¿ÀÅ¾À¸³°ÅÁ ¥é¥¹¥È¥Ð¥¤¥Ö¥ë
2¡§½÷¿ÀÅ¾À¸³°ÅÁ ¥é¥¹¥È¥Ð¥¤¥Ö¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
3¡§The GG Ç¦
4¡§¥³¥é¥à¥¹