お坊さんが公開した仏具によるボブ・マーリーのカバー動画が話題になっている。

件のカバー動画を投稿したのは秋田県の松庵寺の住職を務めながら仏教と中南米音楽のミクスチャーバンド“英心&The Meditationalies”で活躍する英心さん(@namagusaeishin)。

今回英心さんが披露した『Three Little Birds』はボブ・マーリーが1977年に発表した楽曲で、2018年にはMaroon5にカバーされるなど、現代にいたるまで多くの音楽ファンに愛されている名曲だ。

https://twitter.com/namagusaeishin/status/1252908313571848193?s=19

木魚や数珠、鐘といった仏具で奏でたとは思えないほど本格的なレゲエサウンドと

「Don’t worry about a thing(何も心配しないでいい)」

「Cause every little thing is gonna be alright(どんな小さなことも上手くいくから)」