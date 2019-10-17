ÆîËÌÀï¤¬¼ºÇÔ¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¡ÖÈ¿Ê¸ºßÆÒ¡×¤¬Ê¨Æ
¡¡Èó¾ï¤Ë¸åÌ£¤Î°¤¤·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤¬10·î15Æü¡¢Ê¿¾í¤Î¶âÆüÀ®¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×H¤ÎËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï0¡½0¤Ç¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£ÅöÃÏ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¡¦ÆîËÌÂÐ·è¤Ï1990Ç¯¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç°ÊÍè¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë»î¹çÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¤ÏÎ¾¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤¬¤é¤ß¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ª¤è¤½¡ÖÎò»ËÅª°ìÀï¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Û¾ï¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
´ÑµÒ¤Ê¤·¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Ê¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤âNG
¡¡¤Þ¤º´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©Ìó¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬ÊÆ¹ñÀ½¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¤¬ÂÐËÌÀ©ºÛ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤âËÌÄ«Á¯Â¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÊªÉÊ¤Î¡Ö¸ò´¹¡×¤ä¡Ö¾ùÅÏ¡×¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¿µ¤à¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜÂ¦¤«¤é¸·Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÂÖÅÙ¤òÉÔÂ½¤È¤È¤é¤¨¡¢¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÌÄ«Á¯Â¦¤âÅ°Äì±þÀï¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»î¹ç¼èºà¤òÇ§¤á¤º´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£¿åÌÌ²¼¤Ë¤ª¤±¤ë´Ú¹ñÂ¦¤È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¸ò¾Ä¤â¾ò·ï¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¸ò¾Ä¤ò°ìÊýÅª¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÌÄ«Á¯Â¦¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥Èµ¡´ï¡¢PC¤Ê¤É¾ðÊó¤òÈ¯¿®µÚ¤ÓÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÅÅ»Òµ¡´ïÎà¤Î¹ñÆâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤Ç¤â°ìÀÚ¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÉô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤Î1¿Í¤¬¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥ÈÀè¤ÎÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï»î¹çÅöÆü¡¢¶âÆüÀ®¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤Î»Ñ¤â°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ç¤Î»î¹ç¤òËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤¬¶¯¹Ô¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÈó¸ø³«¤ÎÎý½¬»î¹ç¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎWÇÕÍ½Áª¤Ï¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿°ìÀï¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼èºàÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º´ðËÜÅª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤½¤Î¤â¤Î¤¬NG¤Î¤¿¤á¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤Î¾Ü¤·¤¤¾ÜºÙ¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»î¹ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤òµö¤µ¤ì¤¿Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKFA¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄÌ¤¸¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ù¥ó¥È´ÆÆÄ¤¬Ã»¤¤»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥²¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Îµ©Í¤Ê»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿100¿Í¼å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¡¢FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î²ñÄ¹¤â¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡Ö´ÑµÒ¤¬1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼ºË¾¤·¤¿¡×¤È³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏªÄè¤·¤¿Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤ÎÂÐËÌÍ»ÏÂÀ¯ºö¤Î¸Â³¦
¡¡ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÖÎò»ËÅª°ìÀï¡×¤Î¼Â¸½¤Ï´Ú¹ñ¡¦Ê¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ëËÌÄ«Á¯Í»ÏÂÏ©Àþ¤Î¸Â³¦¤ò¼¨¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£KFA¤Î»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£²ó¤ÎÎò»ËÅª°ìÀï¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥±¥ó¥«¹ø¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆîËÌ¤ÎÍ§¹¥¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¤È´Ø·¸¼Ô¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·üÌ¿¤ÎÎ¢¹©ºî¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤È¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Ê¸À¯¸¢¤ÎÂÐËÌÍ»ÏÂÏ©Àþ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬µÕ¤ËËÌÄ«Á¯¤«¤éÂ¸µ¤ò¸«¤é¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸ò¾Ä²áÄø¤ÇÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
ËÌÄ«Á¯¤È¤Î»î¹ç¤ÎÍâÆü¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¶õ¹Á¤Çµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¹¶½Ì±¡Ê¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡Í×¤ÏÊ¸À¯¸¢¤ÎÉÁ¤¯àÌ´Êª¸ìá¤ËKFA¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤âÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤¿ËÌÄ«Á¯Â¦¤Î¶Ø»ß»ö¹à¤Ë¤â»¶¡¹¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿µó¶ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÌµ´ÑµÒ»î¹ç¤È¤¤¤¦¡ÖÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿·ëËö¡×¤Ç´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£·î4Æü¤Ë¥½¥¦¥ë»½¼¼Áí¹ç±¿Æ°¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè100²óÁ´¹ñÂÎ°éÂç²ñ³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ê¸ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ç2032Ç¯¥½¥¦¥ë¡¦Ê¿¾í¸ÞÎØ¤¬³«¤«¤ì¤ëÆü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤Î¼¡²ó¸ÞÎØ³«ºÅÃÏ¤È¤·¤ÆÆîËÌ¶¦ºÅ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¿ÊÅ¸¤Ï°ì¸þ¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â´Ú¹ñÀ¯ÉÜÂ¦¤Ï2020Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÆîËÌ¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤òÁ÷¤ê¹þ¤àÌ´¤âÌ¤¤À¤ËÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âËÌÄ«Á¯Â¦¤¬±þ¤¸¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÊ¸ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤È¼«¤é¤ÎÀ¯¼£Åª¼êÏÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤ä¤¿¤é¤ÈÆîËÌ¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Î·ëÀ®¤ò¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¤Ï¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¼Â¸³¤òÉÑÈ¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉµÕ¤ËÅ¨°Õ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë»ÏËö¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÅÜ¤ê¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ê¤¯Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤Ø
¡¡ÆîËÌÎ¾¼óÇ¾¤¬¹ç°Õ¤·¤¿ºòÇ¯9·î¤ÎÊ¿¾í¶¦Æ±Àë¸À¤«¤é°ìÇ¯Í¾¤ê¡£Á°½Ð¤Î»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö1¼þÇ¯µÇ°¹Ô»ö¤¹¤é¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¾Ç¤ê¤Þ¤¯¤ëÊ¸À¯¸¢¤ÎÀ¯¼£ÅªºöÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¹ó¤¤»ÅÂÇ¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÈ¯¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¤Ðº®Æ±¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀ¯¼£¤òÆ±°ì»ë¤¹¤ëÊ¸À¯¸¢¤Î¼êË¡¤ÏÍ¾¤ê¤Ë¤âÏª¹ü²á¤®¤ë¡£º£²ó¤ÎÆîËÌÂÐ·è¤ÇàÈï³²á¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÀ¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤Î²ðÆþ¤Ë¤Ï¿´Äì·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥È´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ²»¤Ï¼ç¿³¤è¤ê¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿·ëËö¡Ù¤Î»î¹ç´Ä¶¤òºî¤ê¾å¤²¤¿À¯³¦¤Î¹õËë¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀÇò¡£²¿¤«¤È·ù´Ú»ÑÀª¤Î¶¯¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ø°¡Ù¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬Ê¸À¯¸¢¤Î¥À¥Ã¥Á¥í¡¼¥ë¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâ¾ð¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡´Ú¹ñ¡¦Ê¸À¯¸¢¤ÏÀèÆü¡¢ÂçÅýÎÎÂ¦¶áÃæ¤ÎÂ¦¶á¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¤Ã¤¿者¹ñË¡Áê¤¬¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥á¥Ã¥¤¬½ù¡¹¤ËÇí¤¬¤ì¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¡§±±ËÌ ¿®¹Ô