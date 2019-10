豪華キャストとスピード感溢れるストーリーで世界を沸かせたゾンビコメディが、さらに「超一流」となって帰ってきます!

『ヴェノム』監督×『デッドプール』脚本で描かれる『ゾンビランド:ダブルタップ』が2019年11月22日(金)に全国ロードショー☆

ゾンビ深まる季節に、ゾンビ好きにはたまらない最高の映画が登場します。

映画『ゾンビランド:ダブルタップ』

タイトル:『ゾンビランド:ダブルタップ』

公開日:2019年11月22日(金)<ゾンビ深まる季節に>全国ロードショー

配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

ゾンビがはびこる世界となったアメリカを、「32のルール」で生き抜くユニークな仲間たちを描いた2009年の大人気コメディ映画『ゾンビランド』

大ヒットとなった笑えるゾンビムービーが、約10年の年月の間にみるみる「超一流」となったキャスト&スタッフでさらにパワーアップして帰ってきます。

オスカー俳優&オスカーノミニー俳優が活躍する『ゾンビランド:ダブルタップ』が、2019年11月22日(金)に全国ロードショー!

世界的に高まるゾンビ熱!「ワールドゾンビデー」

来たる2019年10月5日(土)が何の日かご存知でしょうか。

実はこの日は、年に一度の世界ゾンビの日「ワールドゾンビデー」!

2006年にアメリカのピッツバーグのショッピングモールで始まったゾンビウォークからみるみる広まり、今や国際的なイベントとなっています。

現在では世界の約50都市で行われ、特にロンドンのゾンビウォークでは慈善活動のための資金集めが行われるなど、世界中が参加する素敵なゾンビ記念日。

高まるゾンビフィーバーをますます熱くする映画『ゾンビランド:ダブルタップ』に大注目です。

予告編解禁&キャスト

この度解禁となった予告編には、4人のアカデミー賞(受賞およびノミネーション)俳優たちが、ゾンビを爽快になぎ倒す勇姿が!

「ルールさえ守れば何でもアリ!」と武器を片手に激しく楽しく戦いまくり、「ゾンビランド」を生き抜く様子が描かれています。

さらに新たなサバイバーと思われる女性の登場や、なぜかプレスリー化しているウディ・ハレルソン演じる「タラハシー」の姿も。

暴れまくる仲間たち、奇想天外で予想もつかない展開にワクワクが止まりません。

キャストには、前作から引き続きウディ・ハレルソン(『スリー・ビルボード』)、ジェシー・アイゼンバーグ(『ソーシャル・ネットワーク』)、エマ・ストーン(『ラ・ラ・ランド』)、アビゲイル・ブレスリン(『リトル・ミス・サンシャイン』)が登場。

ウィチタ役のエマは前作からの期間に、『ラ・ラ・ランド』で堂々のオスカー女優となりました。

ウィチタの妹リトルロック役アビゲイルは23歳に成長し、「ゾンビランド」でサバイバーたちが生き抜いてきた時間を感じさせてくれます。

ストーリー

「ダブルタップ」、それは、二度撃ちして止めを刺す「ゾンビランド」を生き抜くためのルール!

2009年、地球では爆発的なウィルス感染により人類がゾンビと化していました。

気弱なコロンバスは持ち前のオタク気質を活かして「生き残るための32のルール」を作り上げ、ゾンビだらけの中をしぶとく生き残っていました。

タラハシー、ウィチタ、リトルロックらと仲間になり、お互いを支え合ったり、裏切ってみたり、恋したり、親の気持ちになったりしながら、終焉を迎えたようなゾンビ社会をサバイブするコロンバスとその一味。

そして10年の時が経ち、地球はさらに激しくゾンビ化!

しかも彼らはさらに進化を遂げているようです。

なんだかんだで「ファミリー」として支え合う彼らは、さらにパワーアップさせた「73(!?)のルール」で、生き残りをかけ「ゾンビランド」での生活を送ります。

『ゾンビランド』ブルーレイ

タイトル:『ゾンビランド』

発売日:ブルーレイ&DVD好評発売中、レンタル中

価格:1,800円(税別)

『ゾンビランド:ダブルタップ』の10年前を描いた前作『ゾンビランド』ブルーレイ&DVDも好評発売中!

「ワールドゾンビデー」にあわせてゾンビ漬けの一日を楽しむのもいいですね☆

超一流のキャスト&監督&脚本家が贈る最高のゾンビコメディがゾンビ深まる季節に登場!

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント配給の『ゾンビランド:ダブルタップ』は2019年11月22日(金)全国の映画館で公開です。

