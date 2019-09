カナダの国土面積はロシアに次いで世界第2位。

広大な面積を持っていながら、人口は3725万人で日本の約3分の1ほどです。

そんなカナダ人の半数が住んでいる地域が、多くの人に衝撃を与えていました。

50 Percent of Canadians live south of the red line.



この赤い線より南側に、半分のカナダ人が住んでいるとのこのです。

たったこれだけ!?

広大な国でありながら、人々が住みたがるのは、比較的暖かくてアメリカに隣接しているところだけ……ということを物語っています。

日本も平野部に都市や人口が密集していますが、カナダがここまで偏っていたとは驚きですね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●95%のカナダ人がアメリカとの国境から50mのところが好きなんだ。

映画「ジョン・キャンディの大進撃」“Canaddian Bacon”を見たことがあるかい? 彼等は侵略するのを待っているんだ。



●言い換えると「カナダ人の半分はシアトルより南に住んでいる」





↑半分以上だ。



↑シアトルの北には、ブリティッシュコロンビア州の海岸線があり、カナダでは最も暖かいところだよ。

(※西岸海洋性気候で緯度の割に暖かい)



↑プリティッシュコロンビア州にはサンシャインコーストと呼ばれている地域があり、カナダにしては温暖な気候が理由。一方のシアトルはほんの少しそこより暖かいが、アメリカではもっともグレーな場所と呼ばれている。



↑トリビア:サンシャインコーストはシアトルよりも平均的に雨が多い。



●安らかに眠れ、五大湖。



↑自分は五大湖の近くに住んでいるが、この地図で自分の住んでいるところを簡単に見つけられないのは凄く奇妙だ。



↑国境がそんなに南だとは思っていなかった。五大湖が隠していたんだな。



●ミドル島(エリー湖)



カナダの最も南の位置は、(アメリカの)ミシガン州やシカゴより南である。



↑デトロイトに住んでいるが、カナダへ行きたいところは川を渡って南へ運転し、オンタリオへ入る。地元民ではない人にカナダの北にあるご近所さんというと混乱する。



●残りのほとんどはバンクーバーに住んでいるのか?



↑ちがう。残りは1800万で、ほとんどというと900万はいないといけないが、バンクーバーは250万人。



●その他の場所は寒すぎるだろ。



↑100%その通りだね。



●あるいは50%のカナダ人は赤いボーダー線より上に住んでいる。



●国境から150km以内に72%が住んでいる。カナダのほとんどの場所はショックなほど人が住んでいない。北部でキャンプや旅や仕事があると考えさせられるよ。半径100km以内に人は誰もおらず、もしかしたら自分が初めてそこに来た人間かもしれないとね。



カナダの広大さと人の住んでなさぶりが浮き彫りになりました。アメリカより必ずしも北にあるとは限らないのもおもしろいですね。