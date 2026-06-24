23日、浜松市中央区で木造2階建ての住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察と消防で見分を行い、火が出た原因を調べています。火事があったのは、浜松市中央区伊左地町の木造2階建ての住宅です。警察と消防によりますと23日午後4時ごろ、「家が燃えている、1階が燃え2階にも燃え広がっている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火は、およそ4時間後に消し止められましたがこの火事で木造2