「ハイエースワゴン」さらなる改良を実施！トヨタは2026年6月18日、「ハイエースワゴン」の一部改良を発表し、同年7月1日より販売を開始します。1967年の初代登場から長い歴史を刻んできたハイエースは、トヨタを代表する商用車シリーズです。現行モデルは2004年に発売された5代目（200系）で、20年以上にわたって販売され続けているロングセラーモデルとなっています。【画像】超カッコいい！ これが最新「ハイエース」です！