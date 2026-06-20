テレビ朝日の林美沙希アナウンサーが20日、自身のインスタグラムを更新。先輩とランチをしたことを報告した。 【写真】ホント仲良しで楽しそうまるで姉妹みたい 「少し前に堂アナウンサーとランチしました」と投稿し、堂真理子アナウンサーと楽しそうに笑みを浮かべる写真を掲載。 「お話出来たのが嬉しくて、私が喋りすぎていたような気もします...笑」と振り返り、「アナウンス部には魅力溢れる先