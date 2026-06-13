愛川町役場（資料写真）議員の辞職に伴う愛川町議補選（欠員１）は１４日、投開票される。立候補しているのは届け出順にいずれも無所属の新人で、部品製造会社社員の太田正信氏（４２）、電気工事会社社長の岩澤晃市氏（５４）の２人。投票は町内１２カ所で午前７時から午後８時まで。開票は午後８時４５分から町文化会館で行われ、午後１１時ごろには大勢が判明する見通し。８日現在の有権者数は３万１２３０人（男１万６２