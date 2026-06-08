「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）８番人気のシックスペンスが２番手からしぶとく抜け出しＶ。Ｇ１初制覇を決めた。初コンビで勝利に導いた武豊はＪＲＡ・Ｇ１の史上最年長勝利記録を更新した。レース後のトークショーにはこの日プレゼンターを務めた予備校講師でタレントの林修氏とともにタレントの神部美咲が登場。可憐な黒のワンピース姿が反響を呼んだ。買い足した馬券が的中したことも報告した。ＳＮＳなどでは「お美