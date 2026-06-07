◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク＝延長１２回＝（７日・横浜）

ソフトバンクが今季２度目の延長戦を制し、５カード連続の勝ち越しを決めた。

５月までチームメートだったＤｅＮＡの先発・尾形に３回まで完全投球の５奪三振という好投を許したが、４回２死満塁から広瀬隆の押し出し四球で１点を返した。さらに７回には、牧原大が３番手・ルイーズから押し出し四球を選んで同点に追いついた。

先発・徐若熙は、３回に牧の２点二塁打で先制点を献上したものの６回２失点にまとめた。

試合中盤から雨が降り出すなか、延長１０回には１死満塁の好機をつくったが、庄子が遊飛、海野が左飛に倒れて得点できなかった。

それでも、延長１２回に先頭の代打・野村が左翼へ二塁打、続く広瀬隆が内野安打で無死一、三塁と好機を演出。庄子がセーフティースクイズを決め、勝ち越しに成功した。なおも１死二塁から海野も適時二塁打で続いてリードを２点に広げた。その裏、７番手・杉山が２死一、三塁のピンチを背負ったが逃げ切った。