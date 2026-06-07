◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク＝延長１２回＝（７日・横浜）

ＤｅＮＡは相川亮二監督が微妙な判定を巡って遅延行為で退場するなど、後味の悪い敗戦で交流戦４カード連続負け越しとなった。

雨脚が強まる中、まさかの退場劇だった。２―２の延長１１回２死一塁。宮崎がカウント１ボール２ストライクからスイングした際に海野のミットにバットが接触したように見えた。宮崎がベンチに戻りながら川口主審にアピールした。その後、相川監督も抗議する事態に発展。リプレー検証は行われず、規定の時間を超えて抗議したため、退場処分が告げられた。２０１３年９月１４日の阪神戦以来、自身２度目の退場劇となった。逈岡賢二郎ベンチコーチが監督代行として試合が再開された。

不穏な空気が漂う中、迎えた１２回。守護神の山崎が先頭の野村に左翼へ二塁打を許し、続く広瀬が一塁内野安打で無死一、三塁のピンチを招いた。ここで庄子がスクイズを決めて勝ち越しを許した。さらに海野の適時二塁打で２点差とされ、万事休す。指揮官の執念も白星にはつながらなかった。