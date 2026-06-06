【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催され、デビューグループ名が発表された。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」グループ名決定グループ名は「KO1KEYZ」（読み：コイキーズ）に決定。新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンの心を開いて