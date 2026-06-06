【時計史に刻まれるオリジンと令和の新定番ウォッチ】オリスは現代の時計業界では珍しい、巨大資本グループに属さない独立ブランドだ。その個性的で美しい時計づくりを支えているのは、誕生から受け継がれてきた伝統にほかならない。ここでは2本の最新モデルとともに、ブランドの「これまで」と見据えた「これから」を覗いてみよう。＊＊＊■歴史的一本の復刻が示す「意義」と変わらぬ「原点」今から遡ること60年。1966年