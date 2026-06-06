事件前に長野の実家で栃木県上三川町の民家で５月14日朝、少年らが侵入し、住人の富山英子さん（69）が殺害されたほか、同居する息子２人も負傷した強盗殺人事件。いずれも16歳の少年らが、犯行中に通信アプリを用いて指示を受けていた事実が発覚した。“トクリュウ事件”として栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部はこれまでに、指示役とみられる無職の夫婦、竹前海斗（28）と竹前美結（25）の両容疑者を逮捕している。「指示役の