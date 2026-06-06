「自分とは違う見た目の人を見たときに……」お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、“身体改造”を批判する声に対して持論を述べた――。『ABEMA Prime(アベプラ)』に出演したEXIT・兼近大樹(C)AbemaTV,Inc○「それぞれのコミュニティで生きてるから、評価されるものが違う」5月28日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、タトゥーやピアス、スプリットタンなど、身体改造で自己表現をする若者を特集。世間