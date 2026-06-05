グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。5月30日（土）の放送には、EXILE NESMITHさんが登場！ （左から）潮紗理菜、EXILE NESMITHさん、遠山大輔◆グループも個人も25周年！遠山：4月21日、22日に東京ドーム公演「EXILE LIVE 2026“THE REASON”〜PERFECT YEAR Special〜」がおこなわれましたが、NESMITHさんご自身でいうと、東