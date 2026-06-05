高岡市にある厚生連高岡病院は、急性期の治療を終えた患者の入院やリハビリテーションを行う「地域包括ケア病棟」を先月末で廃止したと発表しました。急性期医療の拠点としての役割に集中するためで、手術用ロボットを増設する計画も示しました。厚生連高岡病院柴田和彦病院長「地域包括ケア病棟を４９床、１病棟持っておりました」「２床をのぞいて４７床を、今回５月３１日をもって返上いたしまして、この病棟は閉鎖とい