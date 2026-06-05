高岡市にある厚生連高岡病院は、急性期の治療を終えた患者の入院やリハビリテーションを行う「地域包括ケア病棟」を先月末で廃止したと発表しました。急性期医療の拠点としての役割に集中するためで、手術用ロボットを増設する計画も示しました。



厚生連高岡病院 柴田和彦病院長

「地域包括ケア病棟を４９床、１病棟持っておりました」

「２床をのぞいて４７床を、今回５月３１日をもって返上いたしまして、この病棟は閉鎖という形にいたしました」





きょうは、厚生連高岡病院の柴田和彦病院長と原拓央副院長が、地域包括ケア病棟の廃止を発表しました。厚生連高岡病院はＪＡ富山厚生連が運営する公的病院です。地域包括ケア病棟は、高齢者などの急性期医療の後、１０日間以内の入院を条件にリハビリなどに対応する病床として、２０１７年に４９床で開設されました。しかし医療の現場では、看護師などスタッフの確保や、患者の減少に伴う病院の経営悪化への懸念が出ています。さらに、２０４０年度までの県の地域医療構想では、各医療圏の公的病院に役割分担を明確にすることを求める方向です。厚生連高岡病院は今後、重症患者の救急医療など急性期医療の提供に特化する方針を明確にするため、地域包括ケア病棟をやめる判断に至ったとしています。厚生連高岡病院 柴田和彦病院長「急性期の手術を終えて、そのあとリハビリでもうちょっと入院しましょうという患者さんは」「それは他の病院の方にお願いしていくという形で、回復期の部分をうちの病院から切り離していく」地域包括ケア病棟の４９床には８割ほどの患者が入院していましたが、先月から順次、高岡医療圏の他の病院に移ってもらうなどしたということです。今回の対応で病床数は４７床減って、４３５床となります。一方で急性期医療を充実させるため、手術用ロボット「ダヴィンチＸｉ」を今月末に１台増やして２台にするとしました。これにより、婦人科や呼吸器などの手術で初めてロボットを導入できるほか、大腸がんや胃がんの手術がより少ない人員でできるということです。高岡市の出町市長は「市全体の医療の持続可能性確保に向けて、公的病院との協議を加速させていきたい」とコメントしています。