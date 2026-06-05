バンダイナムコエンターテインメントは、集英社、東映アニメーションとともに世界中の『ONE PIECE』ファンに向け、漫画、アニメ、音楽、ゲーム、グッズなどの『ONE PIECE』のあらゆるコンテンツを集結させた大規模イベント「ONE PIECE DAY'26」を、幕張メッセ国際展示場展示ホール4〜6にて2026年8月22日・23日で開催する。(8月22日はプレミア前夜祭)6月3日から22日の期間中、入場チケットの先行販売1次(抽選)受付がスタートする。