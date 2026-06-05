◆競泳▽日本選手権第２日（５日、東京アクアティクスセンター）男子５０メートル平泳ぎは日本記録保持者の谷口卓（ＭＥＩＧＩ）が２６秒８４で制した。３月の日本選手権は腰の手術の影響で欠場。困難を乗り越え、派遣標準記録（２６秒８９）も突破し、８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）代表入りが確実となった。１７歳の大橋信（しん、枚方ＳＳ）は２位。１００メートルを制した岡留大和（インターナショナルＳ