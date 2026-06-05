◆競泳 ▽日本選手権 第２日（５日、東京アクアティクスセンター）

男子５０メートル平泳ぎは日本記録保持者の谷口卓（ＭＥＩＧＩ）が２６秒８４で制した。３月の日本選手権は腰の手術の影響で欠場。困難を乗り越え、派遣標準記録（２６秒８９）も突破し、８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）代表入りが確実となった。１７歳の大橋信（しん、枚方ＳＳ）は２位。１００メートルを制した岡留大和（インターナショナルＳＣ）は３位だった。

不屈の男が日本一に返り咲いた。接戦のレースで終盤に抜け出し、１着でゴール。タイムを確認すると、右手でガッツポーズを作り、そのまま水面にたたきつけ、喜びを爆発させた。３月の代表選考を兼ねた日本選手権には出られず。愛知・名古屋アジア大会出場の道はたたれたが、パンパシの代表入りが確実に。「奇跡を現実にできた」と満面の笑みを浮かべた。

２４年パリ五輪で３種目に出場。昨年は世界選手権で同種目の日本記録（２６秒６５）をたたき出した。日本代表として力をつける中で、今年１月大きな試練を迎えた。年明けに短水路で行われたレースに参加し、５０メートル平泳ぎで日本新をマーク。だが、その直後から３週間、腰椎椎間板ヘルニアで右足にしびれを覚えるなど、歩行困難となった。２月３日には緊急手術。術後は３週間、プールに入れなかった。これまでもヘルニアの手術や、高不整脈により心臓の手術を２度行っているが、これだけ長い期間泳げなかったのは初めてで「この場に立てることが奇跡」とカムバックした喜びを語った。

２月下旬に練習を再開。３月の日本選手権には間に合わず。大橋の平泳ぎ３冠などを見て「そこでやる気も出た。こういうときに腐る人間にはなりたくない」と今大会でのパンパシ代表権獲得を目標とし、再スタートを切った。今までトライしたことがなかった１５００メートル平泳ぎなどを４月末にこなし、食事面も見直した。「この２か月めちゃくちゃきつかった」と振り返るが、努力が実を結んだ。

２位通過した予選後は「水泳が楽しい」と思いがあふれた。パンパシ代表権をつかみ、再び世界と戦う。「復帰戦と考えると１００点。でも勝たなきゃ楽しくない」。スタートラインに立ったばかりの２４歳の闘志はまだまだ燃え尽きていない。