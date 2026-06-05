◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ロッテ（5日、東京ドーム）巨人の井上温大投手が無失点の立ち上がりを見せました。井上投手は初回、1アウトから2番・佐藤都志也選手にエラーで出塁を許します。3番・西川史礁選手はセンターフライに打ち取り2アウトとすると、4番・山口航輝選手を迎えたところで1塁へけん制。佐藤選手の帰塁は後れタッチアウトとしました。この日の解説を務める阪神とロッテのOB・鳥谷敬さんは「うまかったですね。足