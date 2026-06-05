日経平均株価は6万7000円台と歴史的な高値水準で推移する。だが再来週、相場を左右しかねない会合が日米で続く。日銀の金融政策決定会合（15〜16日）と、米連邦準備制度理事会（FRB）のFOMC（16〜17日）だ。【こちらも】物価高・円安の時代、初心者がNISAで「長期・積立・分散」を選ぶ理由日銀は利上げ観測が強まる一方、米国は据え置き予想が優勢だ。対照的なのは方向の差だけではない。日本は進む道が見えやすいのに対し、米