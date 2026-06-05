高知市は、市の公共施設あわせて89施設で、法律で義務づけられた定期点検がおこなわれていなかったことを明らかにしました。高知市の桑名市長は6月5日の定例会見で、市の公共施設における定期点検の状況を説明しました。高知市は、県の公共施設で建築基準法で義務づけられた定期点検がおこなわれていなかった問題を受けて市の施設を調査しました。その結果、対象となった588施設のうち89の施設で点検がおこなわれていなかったこと