サッカー・J1、ヴィッセル神戸の元日本代表GK権田修一選手が、3日のメディア公開練習後、囲み取材に応じた。J1百年構想リーグプレーオフラウンド1-2位決定戦、鹿島アントラーズとの第1戦を振り返るとともに、6日にアウェイで行われる第2戦、そして、タイトル獲得への意気込みを語った。ヴィッセル神戸GK権田修一選手（写真：ラジオ関西）●権田修一選手――第1戦で、5得点が注目されがちだが、無失点で終えたことにも価値がある