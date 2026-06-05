―［恋愛コーチ・関口美奈子］― YouTubeで日々、恋愛心理を中心とした男女の恋愛観に関する情報発信をしている、結婚相談所「エースブライダル」主宰の関口美奈子です。これまでに3万人以上の男性と向き合ってきた私の実体験と男女の心理に関する研究データから、リアルで実用的な情報をお伝えしたいと思います。◆“努力の方向ミス”が生み出す婚活疲れ婚活という言葉が特別なものではなくなり、多くの人が自然に取り組む