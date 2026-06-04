このところ暑いですねぇ。じりじりと照りつける日差しにうんざりしているのなら「ホラー」で涼しくなっちゃいませんか。ホラー好きの私がいま注目しているのは、俳優として活躍している賀来賢人さんがプロデューサーを務める（！）新作映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』です。映画自体もおもしろそうなんだけど……なんと前日譚を体験できるお化け屋敷＆コラボカフェもあるのだとか。【どんな映画？】2026年6月5日に