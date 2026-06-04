ロシアによる住宅ビル攻撃の現場を見つめる住民＝2日、ウクライナ首都キーウ/Efrem Lukatsky/AP（CNN）ロシア軍が地上戦で目立った成果を出せずに苦戦する中、ロシアの航空攻撃はここ数カ月で規模が拡大しており、これまでにない数のドローン（無人機）や高速ミサイルがウクライナを襲っている。大規模攻撃の狙いはウクライナの防空網を圧倒することにあり、安価なドローンの大群や高速弾道ミサイル、巡航ミサイルが、最大限の損害