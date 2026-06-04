４日、北京に到着したトンルン氏夫妻。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京6月4日】中国を国賓訪問しているラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席が4日、北京に到着した。2日から6日まで訪問する予定で、北京到着前に、浙江省を視察した。４日、北京に到着したトンルン氏（中央）。（北京＝新華社記者／金良快）４日、トンルン氏を乗せ、北京に到着した特別機。（北京＝新華社記者／金良快）４日、北京