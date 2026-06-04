タレント・ヒロミ（61）の妻でタレントの松本伊代（60）が、4日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。過去に公演内での“発言”をヒロミから注意を受けたことがあると明かした。【写真】「お顔が似てる」松本伊代＆ヒロミ＆息子たちの“顔出し”家族4ショット芸能界きってのおしどり夫婦として知られる2人だが、過去には松本が公演内で発した言葉を注意されることもあったと語り、「30周年か35周年くら