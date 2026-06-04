あなたは読めますか？突然ですが、「匍匐」という漢字読めますか？サバイバルゲームや映画の訓練シーンなどで耳にする言葉ですが、どちらの漢字も日常で見かける機会が少なく、読み方に戸惑う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ほふく」でした！「匍匐」とは、腹ばいになって這い進むことを意味します。「匍」も「匐」も「はう」という意味を持つ漢字です。敵に見つからないように姿勢を低くして移動する際や、赤