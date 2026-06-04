【PlayStation Official License シリーズ新商品】 6月10日より全国のファッションセンターしまむらで順次発売 ブルーミング中西は、PlayStation Official License シリーズの新商品を6月10日より全国のファッションセンターしまむら、およびしまむら公式オンラインストア（しまむらパーク）にて順次発売する。 本シリーズでは、PlayStationを象徴