【PlayStation Official License シリーズ新商品】 6月10日より全国のファッションセンターしまむらで順次発売

ブルーミング中西は、PlayStation Official License シリーズの新商品を6月10日より全国のファッションセンターしまむら、およびしまむら公式オンラインストア（しまむらパーク）にて順次発売する。

本シリーズでは、PlayStationを象徴するお馴染みのマークや、歴代ハードウェアをモチーフにしたデザインを採用。ゲームカルチャーを感じられる遊び心と、日常使いしやすい実用性を兼ね備えた雑貨アイテム全15商品がラインナップされている。

PlayStation Official License シリーズ新商品

販売場所

・全国のファッションセンターしまむら店舗

・しまむらパーク（オンラインストア）

※オンラインストアは15時～販売開始

□しまむらページ

商品の一部を紹介

ミニタオル（3種）

価格：各539円

サイズ：約25×25cm

PlayStationのロゴマークを、ジャカード織で表現したタオルハンカチ。ゲームシーンを感じさせるデザインでありながら、普段使いしやすいカラーリングと質感もポイント。

収納ポーチ（2種）

価格：各1,639円

サイズ：約28.5×20×2cm

歴代ハードウェアやコントローラーをモチーフにした収納ポーチ。ガジェット類や周辺アクセサリーをまとめて収納でき、持ち運びにも便利な仕様となっている。ガラス面をきれいに拭けるクリーナークロスも付属する。

※PlayStation本体は収納できません。

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