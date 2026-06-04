プレステOfficial Licenseシリーズ新商品が全国のしまむらで6月10日より順次発売歴代ハードウェアやコントローラーをモチーフにした収納ポーチなどがラインナップ
【PlayStation Official License シリーズ新商品】 6月10日より全国のファッションセンターしまむらで順次発売
・全国のファッションセンターしまむら店舗
価格：各539円
価格：各1,639円
ブルーミング中西は、PlayStation Official License シリーズの新商品を6月10日より全国のファッションセンターしまむら、およびしまむら公式オンラインストア（しまむらパーク）にて順次発売する。
本シリーズでは、PlayStationを象徴するお馴染みのマークや、歴代ハードウェアをモチーフにしたデザインを採用。ゲームカルチャーを感じられる遊び心と、日常使いしやすい実用性を兼ね備えた雑貨アイテム全15商品がラインナップされている。
PlayStation Official License シリーズ新商品
販売場所
・全国のファッションセンターしまむら店舗
・しまむらパーク（オンラインストア）
※オンラインストアは15時～販売開始
□しまむらページ
商品の一部を紹介
ミニタオル（3種）
価格：各539円
サイズ：約25×25cm
PlayStationのロゴマークを、ジャカード織で表現したタオルハンカチ。ゲームシーンを感じさせるデザインでありながら、普段使いしやすいカラーリングと質感もポイント。
収納ポーチ（2種）
価格：各1,639円
サイズ：約28.5×20×2cm
歴代ハードウェアやコントローラーをモチーフにした収納ポーチ。ガジェット類や周辺アクセサリーをまとめて収納でき、持ち運びにも便利な仕様となっている。ガラス面をきれいに拭けるクリーナークロスも付属する。
※PlayStation本体は収納できません。
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