「しっかり寝ても疲れが抜けない」――そんな不調を感じていませんか。疲れやだるさは“年齢のせい”と思われがちですが、実は毎日の食習慣が関係している可能性があります。特に、健康にいいイメージのある食べ物や飲み物が、鉄分不足や貧血につながっているケースもあるといいます。この記事では、『食べてはいけないもの×いいもの』(伊勢呂哲也／Gakken)から抜粋して、疲れやすい人が見直したい食習慣について紹介します。○疲