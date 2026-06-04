暑くなり、仲間や同僚と食事を囲む機会が増える季節になりました。一方で、そのテーブルにはさまざまな人がいます。お酒が好きな人もいれば、体質的に飲めない人、健康のために控えている人、車の運転や仕事の都合で飲まない人もいます。かつては「飲み会だから飲むのが当たり前」と考えられていた場面でも、今は価値観が少しずつ変わりつつあるのかもしれません。実際、SNSでは少し前、「居酒屋に行ったらお酒を頼むべきか」とい