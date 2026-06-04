YouTubeの読売テレビアナウンサーチャンネルに投稿された『ヨミ☆ラジ』で虎谷温子アナウンサーが7月末での退社を発表した佐藤佳奈アナについて言及した。【動画】動画でも思わず涙…『す・またん！』での涙の理由を語る虎谷温子アナ番組の終盤、虎谷アナが「これをご覧になってる皆さんもご存知かと思いますけれども、佐藤佳奈さんからご報告がありまして、7月31日に読売テレビを代謝するということ。そしてポッドキャスト『