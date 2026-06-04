読売テレビ虎谷温子アナ、佐藤佳奈アナの退社に言及「一生懸命頑張ってきてくれた後輩」 『す・またん！』で共演
YouTubeの読売テレビアナウンサーチャンネルに投稿された『ヨミ☆ラジ』で虎谷温子アナウンサーが7月末での退社を発表した佐藤佳奈アナについて言及した。
【動画】動画でも思わず涙…『す・またん！』での涙の理由を語る虎谷温子アナ
番組の終盤、虎谷アナが「これをご覧になってる皆さんもご存知かと思いますけれども、佐藤佳奈さんからご報告がありまして、7月31日に読売テレビを退社するということ。そしてポッドキャスト『酒のさかなにショコっとどうぞ』はその7月31日まで続けるということが発表されました」と伝えた。
そして「佐藤さんのこともね、皆さん驚かれたかもしれないですけれども。ぜひね、一生懸命頑張ってきてくれた後輩でもありますので、もう私たちは応援するという風に思っておりますので、ぜひ佐藤さんのことも応援してもらえたらうれしいなと思っております」と呼びかけ。諸國沙代子アナも笑顔で頷いていた。
佐藤アナは5月27日、自身のXを更新。「ご報告です。私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝え、「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」と感謝をつづった。
佐藤アナは千葉県出身で、慶應義塾大学法学部を経て、2019年に読売テレビに入社。虎谷アナがメインMCを務めた『朝生ワイド す・またん！』をはじめ、『情報ライブ ミヤネ屋』『音道楽√』などに出演。『ytv漫才新人賞決定戦』のMCなども務めた。愛称は“さかな”“さかなちゃん”。AKB48のオーディションに合格した経験（辞退）や、大学時代にアイドルコピーダンスチームで活躍したスキルを生かし、『す・またん！』ではアイドルの楽曲を踊りながらの「アイドル天気」も話題となった。
【動画】動画でも思わず涙…『す・またん！』での涙の理由を語る虎谷温子アナ
番組の終盤、虎谷アナが「これをご覧になってる皆さんもご存知かと思いますけれども、佐藤佳奈さんからご報告がありまして、7月31日に読売テレビを退社するということ。そしてポッドキャスト『酒のさかなにショコっとどうぞ』はその7月31日まで続けるということが発表されました」と伝えた。
佐藤アナは5月27日、自身のXを更新。「ご報告です。私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝え、「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」と感謝をつづった。
佐藤アナは千葉県出身で、慶應義塾大学法学部を経て、2019年に読売テレビに入社。虎谷アナがメインMCを務めた『朝生ワイド す・またん！』をはじめ、『情報ライブ ミヤネ屋』『音道楽√』などに出演。『ytv漫才新人賞決定戦』のMCなども務めた。愛称は“さかな”“さかなちゃん”。AKB48のオーディションに合格した経験（辞退）や、大学時代にアイドルコピーダンスチームで活躍したスキルを生かし、『す・またん！』ではアイドルの楽曲を踊りながらの「アイドル天気」も話題となった。