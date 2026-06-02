近畿地方に接近中の台風6号。すでにフライトにも影響が出ていますが、関西エアポートは、6月3日午前0時から6時にかけて、台風6号の影響による強風のため、通行止めになる可能性があると事前発表しました。 台風6号は3日午前に近畿地方に最接近するとみられています。 関空連絡橋は2018年9月に上陸した台風21号の影響で、タンカーが衝突して橋桁などが壊れ、全面復旧まで約７か月かかったことがあります。