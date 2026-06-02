GRMNカローラを世界初公開トヨタのガズー・レーシングは6月2日、『GRMNカローラ』を世界初公開した。【画像】進化したGRのスペシャルモデル『GRMNカローラ』『GRカローラ/GRヤリス・モリゾウRR』『GRヤリス・セバンスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』全41枚GRMNカローラは、『限界領域でもクルマとドライバーが一体感を持って運転できる究極のGRカローラ』として開発された。GRMNカローラ（プロトタイプ）&