株式会社スポーツバックスは２日、同社所属の阪神・岩田稔ＣＡ（コミュニティ・アンバサダー、４２）が、７月４日に地元の大阪・守口市で行われる野球振興・普及イベント「トライアルベースボールｉｎ守口」に参加すると発表した。また、守口市スポーツ少年団主催の守口市スポーツ少年団Ａクラス親善交流会を「岩田稔杯」とし、同日に開催することが決定。岩田ＣＡは「野球を頑張る子供たちに少しでも１型糖尿病のことを知って